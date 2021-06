Présidentielle péruvienne : Fin du vote, Fujimori et Castillo au coude-à-coude

Keiko Fujimori est en tête selon le premier résultat partiel, mais étant donné le faible écart entre les deux candidats, la tendance ne devrait pas se dessiner avant le décompte final.

La fille de l’ex-président Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanité, se hisse pour la troisième fois au second tour. (Photo Luka GONZALES/ AFP)

Le Pérou, meurtri par la pandémie, est dans l’incertitude du nom de son futur président: le premier résultat partiel officiel a placé la représentante de la droite populiste Keiko Fujimori en tête mais les votes issus des campagnes, favorables au candidat de la gauche radicale Pedro Castillo, devraient resserrer la tendance. Cinq heures après la fin du vote à 19h00 locales (00h00 GMT), ce premier résultat partiel porte sur le décompte de 42% des 86’488 bureaux de vote du pays, a indiqué le chef de l’Organisme électoral (ONPE), Piero Corvetto. Étant donné le faible écart entre les deux candidats, il n’est pas certain qu’une tendance se dessine avant le décompte final qui pourrait prendre plusieurs jours.

Un premier sondage Ipsos sorti des urnes, à 19 heures (minuit en Suisse), donnait la fille de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) avec une courte avance: 50,3% contre 49,7%. Un sondage du même institut, effectué en cours de dépouillement dans des bureaux de vote représentatifs, redonnait trois heures plus tard de l’espoir aux supporters de l’ancien instituteur qui virait cette fois-ci en tête à 50,2% contre 49,8% à sa rivale.

Quel qu’il soit, le futur chef de l’État aura d’énormes défis à relever dans le pays qui enregistre le plus haut taux de morts du coronavirus par rapport à sa population et comptabilise trois millions de nouveaux pauvres en un an.