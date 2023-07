Union européenne: Fin les perturbateurs endocriniens dans les jouets?

Les jouets mis sur le marché dans l’UE et destinés à des enfants de moins de 14 ans sont déjà soumis à des règles extrêmement strictes (composition chimique, inflammabilité, risques d’étouffement…), mais «un certain nombre de lacunes» subsistent concernant «d’éventuels risques liés à la présence de substances chimiques nocives», a observé l’exécutif européen. Les règles actuelles interdisent déjà l’usage dans les jouets de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

«Ces substances chimiques sont particulièrement nocives pour les enfants car elles peuvent altérer le fonctionnement de leurs hormones, nuire à leur développement cognitif ou, plus généralement, avoir une incidence sur leur santé», explique la Commission. Des dérogations seraient accordées uniquement lorsqu’il n’existe pas de solution de remplacement et à condition que la santé des enfants ne soit pas compromise.

Première législation mondiale en la matière

Ce document «contiendra des informations sur la conformité et d’autres renseignements sur le jouet, ce qui facilitera les contrôles par les inspecteurs nationaux et les douanes» et permettra «d’empêcher l’entrée de jouets dangereux sur le marché de l’UE, y compris ceux vendus en ligne», souligne Bruxelles, jugeant les règles encore trop peu appliquées dans l’e-commerce.

La conformité aux règles européennes incombe au fabricant, qu’il soit ou non localisé dans l’UE, et se matérialise par le marquage «CE». Les nouvelles règles commenceraient à s’appliquer dans les deux ans et demi suivant leur adoption, avec une période de transition d’un an. En Suisse, la Confédération n’a pas jugé nécessaire pour l’instant d’intervenir.