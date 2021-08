Golf - Final rocambolesque à l’European Masters de Crans-Montana

Rasmus Hojgaard a triomphé en Valais. AFP

Il faudra peut-être retenir ce nom. À 20 ans seulement, Rasmus Hojgaard a enfilé dimanche à Crans-Montana la veste rouge du vainqueur de l’Omega European Masters , e t signé son troisième succès déjà sur le circuit, au cœur de sa deuxième saison à ce niveau.

Le Danois (-13 au total) a réalisé une superbe remontée de quatorze places lors du quatrième et dernier tour, conclu sur un score de 63 (-7), avec cinq birdies (-1), un eagle (-2) et douze pars. Il a également profité de l’effondrement de Bernd Wiesberger, auteur d’un double bogey (+2) au 18.

Alors qu’il fonçait vers la victoire (-7 pour la journée jusque-là) et qu’un par aurait été suffisant sur son dernier trou du tournoi, l’Autrichien (35 ans) a d’abord égaré son coup de départ dans l’un des bunkers situés à droite du fairway, avant d’envoyer son deuxième coup dans l’obstacle d’eau protégeant le green. Il doit se contenter de la deuxième place finale (-12), juste devant le Suédois Henrik Stenson (-11), lui aussi auteur d’un quatrième tour de folie (-7).

De Sousa a «manqué de précision et de fraîcheur»

De leur côté, les Suisses Ronan Kleu et Raphaël de Sousa ont - comme la veille (+5) - connu des difficultés, rendant tous les deux une carte de 74 (+4) pour terminer respectivement 70e (+7 au total) et 71e (+8) de cette édition 2021. « Durant le week-end, j’ai cherché les birdies dans le but de gagner des places au classement. J’ai tenté de jouer agressif. Mais j’ai manqué de précision, de confiance aussi après un été compliqué (ndlr: six cuts ratés d’affilée), et de fraîcheur après une semaine éprouvante, physiquement comme mentalement » , analysait le Genevois.

« Je suis arrivé dimanche dernier. J’ai joué le Pro-Am de lundi déjà. Et puis, ce tournoi, c’est l’événement majeur pour les Suisses. Il y a pas mal de pression. C’est une étape de l’European Tour (ndlr: le circuit de référence du Vieux-Continent). C’est autre chose que ce à quoi on est habitués sur le Challenge Tour (ndlr: l’antichambre). Le parcours est exigeant, poursuivait-il. Au final, le bilan est positif avec ce cut franchi pour la première fois de ma carrière, à 38 ans et après douze tentatives ratées. »

Succès populaire «inespéré»