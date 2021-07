Basketball - Finale de NBA: avec ou sans Giannis Antetokounmpo?

Les fans des Milwaukee Bucks ont allumé un cierge et prient tant qu’ils peuvent pour que Giannis Antetokounmpo, blessé à un genou, soit sur le parquet pour affronter les Phoenix Suns la nuit prochaine en finale de NBA. «Il va mieux et réalise des progrès, mais je n’ai pas d’attente particulière, dans un sens comme dans un autre», a commenté son entraîneur Mike Budenholzer qui lui aussi touche du bois..

Et le marqueur Khris Middleton d’ajouter: «Quand Giannis est là, souvent on peut juste lui donner la balle et le laisser orchestrer le jeu. Sans lui, il faut jouer un peu plus vite avec une touche un peu différente».