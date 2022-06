Hockey sur glace: Finale de rêve en NHL: le Lightning vise un triplé historique

Colorado Avalanche vs Tampa Bay Lightning: c’est une affiche de rêve en finale de la Coupe Stanley entre les deux meilleurs équipes du moment en NHL. De retour en finale pour la première fois depuis son sacre de 2001, l’Avalanche va tenter de détrôner le Lightning, double champion en titre.

L’équipe de Floride, de son côté, peut s’inscrire dans le cercle très fermé des équipes élevées au rang de «dynasties» en NHL si elle remporte un troisième titre de rang, exploit qui n’est plus arrivé depuis les triomphes des New York Islanders dans les années 80 (vainqueurs de la Coupe Stanley à quatre reprises consécutives entre 1980 et 1983).