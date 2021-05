Concours : Finale suisse «Ma thèse en 180 secondes» à un doctorant lausannois

En trois minutes chrono, Yohann Thenaisie a convaincu le jury avec sa thèse sur la maladie de Parkinson, il représentera la Suisse lors de la finale internationale en France.

Yohann Thenaisie de l’Université de Lausanne a remporté jeudi soir à Lausanne la finale suisse du concours francophone de vulgarisation et d’éloquence «Ma thèse en 180 secondes». Il empoche 1500 francs et représentera la Suisse lors de la finale internationale en France.

La compétition doit avoir lieu le 30 septembre à Paris, a indiqué la Conférence universitaire de Suisse occidentale dans un communiqué diffusé vendredi soir. Le vainqueur suisse sera opposé à des candidats de France, de Belgique, du Québec et de seize pays africains, d’Europe de l’Est et même du Moyen-Orient.

Importé d’Australie

Le doctorant affilié à la faculté de biologie et de médecine de l’UNIL s’est imposé devant Marie-Pierre Meurville de l’Université de Fribourg. La Française, passionnée de fourmis et d’insectes, a présenté sa thèse intitulée «Évolution et contenu du liquide trophallactique chez la fourmi». Elle reçoit 1000 francs.