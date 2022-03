Spectacle reporté : Finalement, Éric Antoine ne jouera pas à Genève

L’humoriste et magicien, blessé en janvier 2022, ne s’est pas encore remis. Il doit déplacer sa date genevoise prévue le 10 mars 2022.

Éric Antoine a commencé l’année sur les chapeaux de roue avec des représentations complètes à Paris. Lors de sa dernière date dans la capitale, le 16 janvier 2022, le magicien et humoriste s’était blessé 15 minutes après le début de son show. Il avait dû être emmené aux urgences à l’issue du spectacle et il avait annulé des dates dans la foulée. Jusqu’au 28 février 2022, celle de Genève était maintenue. Ce n’est plus le cas, a annoncé le Français de 45 ans, vu à l’animation de l’émission «Lego Masters» remportée par deux Vaudois.