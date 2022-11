Electricité: Finalement, il y aura assez de courant pour l’hiver, dit le Conseil fédéral

Électricité : Finalement, il y aura assez de courant pour l’hiver, dit le Conseil fédéral

Réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie et accompagnée par la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) et l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), l’étude a simulé quatre scénarios en se fondant «sur la quantité de gaz à disposition et le nombre de centrales nucléaires exploitées, ces deux paramètres pouvant différer selon les situations», explique le gouvernement. Les résultats montrent que «les besoins en énergie pourront être couverts grâce aux mesures mises en place par le Conseil fédéral». En effet, l’étude révèle que: