Transports: les cartes journalières «Communes» vont rester… et en mieux

Transports : Finalement, les cartes journalières «Communes» vont rester… et en mieux

Les faîtières des transports publics et des villes se sont mises d’accord: dès 2024, une nouvelle version des fameux tickets sera en service. En un peu plus moderne, mais pas trop quand même.

Plus flexible, parfois moins chère mais pas franchement plus digitale: la carte journalière des communes n’est pas morte. BOM

La disparition des cartes journalières dans les communes n’aura finalement pas lieu. Dès 2024, une version remaniée et (un peu) modernisée de l’offre entrera en vigueur, baptisée «carte journalière dégriffée Commune». Grand changement et amélioration: vous n’aurez plus besoin de vous rendre au guichet de votre propre commune. Par contre, vous devrez toujours vous rendre à un guichet communal, n’importe lequel, pendant ses heures d’ouverture. Mais il sera toujours impossible de se procurer les cartes en ligne.

Les prix seront uniformisés au niveau suisse, ce qui n’est pas le cas actuellement. De même que les contingents: aujourd’hui, chaque commune se procure un certain nombre de cartes, déjà datées, et les vend jusqu’à épuisement. Désormais, un système informatique centralisera la disponibilité. Premier arrivé, premier servi: dès que le contingent pour un jour donné sera atteint, plus aucune commune de Suisse ne pourra vendre de carte pour ce jour là.

Parfois moins cher, souvent plus cher qu’avant

En termes de prix, tout dépendra du jour où vous achetez votre ticket. Jusqu’à dix jours avant la date du voyage, ce sera 39 francs en 2e classe et avec demi-tarif, soit légèrement moins cher que le prix pratiqué actuellement par la plupart des communes. Pour tout le reste, ça sera par contre plus cher. Ce sera 52 francs sans demi-tarif. Le prix prendra aussi l’ascenseur si l’achat est fait à moins de dix jours de la date de voyage. Là, le prix le plus bas, en 2e classe avec demi-tarif, ce sera 59 francs.

Le nombre de cartes que chaque personne pourra acheter sera illimité et elles seront nominatives. Autre nouveauté: les cartes journalières seront disponibles pour la première classe également, avec un prix de lancement à 66 francs (voir tableau ci-dessus). À noter que les clients pourront recevoir soit un ticket papier, soit recevoir un e-ticket par e-mail. Chaque commune choisira sous quelle forme elle veut travailler.

Des complaintes L’annonce de la fin des ventes de cartes journalières dans les communes avait fait râler. Pour cause: il s’en est vendu 1,5 million en 2022. La problématique était remontée jusqu’au Conseil fédéral, qui avait été interpellé par le Parlement. Il avait expliqué que le système devait être réformé car moins attractif depuis l’arrivée des billets dégriffés et de la numérisation des titres de transport. Ce dernier point n’est que partiellement résolu, toutefois, puisqu’il faudra toujours se rendre au guichet communal. Souvent, les cartes journalières dégriffées qui sont déjà en vente dans l’application CFF seront même plus attractives que cette nouvelle offre.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.