Le retournement de veste de l’OFSP risque de soulager certains, mais vont laisser un goût amer à d’autres. Vendredi, la liste des pays en provenance desquels une quarantaine est obligatoire a été mise à jour. Et, dès samedi, le Portugal n’y figurera plus, puisque la situation épidémiologique y est plus favorable que celle de la Suisse.