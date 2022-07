Domotique: Finalement, l’iPad restera un hub domestique, mais limité

Maison connectée : Finalement, l’iPad restera un hub domestique, mais limité

Apple a clarifié la situation quant à l’utilisation d’un iPad comme concentrateur HomeKit pour gérer les objets connectés de la maison avec le futur système iPadOS 16.

«iOS 16 et iPadOS 16 vont continuer à prendre en charge l’iPad en tant que hub domestique sans perte de fonctionnalité», a rassuré une porte-parole d’Apple au site The Verge. Elle réagissait aux interrogations des utilisateurs d’objets connectés compatibles avec le standard HomeKit d’Apple inquiets de ne plus pouvoir bientôt utiliser d’iPad pour les contrôler. La semaine dernière, un message d’erreur découvert dans la version bêta d’iPadOS 16 indiquait en effet que la tablette d’Apple ne pourrait plus servir de concentrateur HomeKit avec la prochaine mouture du système d’exploitation attendu cet automne.