Suisse : Finalement non, le replay ne sera pas disponible pendant 14 jours

La SSR a réussi à faire annuler la règle des 14 jours de rediffusion qui était prévue pour 2022.

Nous sommes de moins en moins nombreux à regarder la télévision en direct. En effet, selon un sondage Comparis de 2019 deux tiers des Suisses utilisent la fonction replay pour visionner leurs émissions favorites. Or, en 2020, le secteur audio-visuel s’était mis d’accord pour étendre la durée d’enregistrement des programmes télévisés de 7 à 14 jours d’ici 2022. La SSR avait porté plainte contre cet arrangement en octobre dernier, elle vient de gagner son combat puisque la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (CAF) lui a donné raison. Il ne sera donc pas possible de remonter le temps télévisuel de plus d’une semaine.