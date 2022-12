National League: Le CP Berne évite une 11e défaite contre Bienne

Le Biennois Jere Sallinen sème la panique devant le gardien bernois Philip Wüthrich. Urs Lindt/freshfocus

Le CP Berne n’avait plus gagné contre le HC Bienne depuis octobre 2020. Vainqueurs du derby 3-4 après prolongation vendredi soir à Bienne, les Ours ont ainsi évité une onzième défaite consécutive contre le rival cantonal. Le HCB (2e, à égalité de points avec Genève) a quant à lui manqué une occasion en or de s’emparer de la première place du classement de National League.

Une passe lumineuse de Jere Sallinen à destination de Luca Hischier a permis au Haut-Valaisan d’ouvrir le score pour le HC Bienne après 202 secondes de jeu (4e, 0-1). Sauf que 31 secondes plus tard, le CP Berne recollait déjà au score grâce à Thierry Bader (4e, 1-1). Pire encore pour les Seelandais: les Ours ont doublé la mise… sept secondes plus tard lorsque Tyler Ennis a profité d’un dégagement hasardeux du gardien Simon Rytz (5e, 1-2). Trop crispé et souvent emprunté, le HC Bienne a été à la peine durant toute la deuxième période durant laquelle même trois séquences de supériorité numérique ne lui ont été d’aucun secours.

Pour ne rien arranger, le SCB s’est offert deux longueurs d’avance à 23 secondes de la deuxième pause. Le défenseur du HCB Yannick Rathgeb, pourtant le Seelandais le plus en vue et le plus dynamique, a commis une perte de puck lourde de conséquence en zone neutre. Sa bévue a profité à Chris DiDomenico, lequel a ensuite offert à Fabian Ritzmann le puck du 1-3 (40e).

Les Biennois, qui filaient vers une défaite dans le temps réglementaire, ont tout d’abord repris espoir après le but de Jesper Olofsson (58e, 2-3) avant de jubiler lorsque Rathgeb, d’un tir direct de la ligne bleue a arraché une égalisation inespérée 61 secondes plus tard (59e, 3-3). Dans une prolongation intense qui a failli sourire à Toni Rajala (64e), ce sont finalement les Bernois qui ont eu le dernier mot grâce à Thierry Bader (64e, 3-4), lequel a évité un onzième revers consécutif au CP Berne contre les Biennois.

Le dernier succès des Ours contre le HCB remontait au 23 octobre 2020 (6-0, à Berne). Après dix victoires consécutives contre le SCB – la dernière datait du 25 octobre dernier dans la capitale –, la flatteuse série du HC Bienne a pris fin vendredi soir.

Une défaite qui laissera beaucoup de regrets aux joueurs d’Antti Törmänen: une victoire en prolongation contre les Bernois, conjuguée à la défaite de Genève-Servette 2-1 dans le même temps à Fribourg, leur aurait permis de boucler l’année au premier rang du classement de National League. Le HC Bienne reprendra la compétition le 1er janvier avec un match à Zurich contre les ZSC Lions (20h).