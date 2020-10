États-Unis : Trump pourrait sortir de l’hôpital dès lundi

L’état de santé du président américain, contaminé par le Covid-19, continue de «s’améliorer», selon ses médecins.

Le niveau d’oxygène du président américain a baissé à deux reprises depuis l’apparition des symptômes, mais il va mieux et n’a plus de fièvre, a déclaré le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, depuis l’hôpital militaire de Walter Reed. «Comme avec toute maladie, il y a des hauts et des bas», a-t-il relevé.

«Debout et en activité»

«Aujourd’hui, il se sent bien, il est debout et en activité», a ajouté un autre médecin, Brian Garibaldi, lors de ce point presse. «Notre objectif pour la journée est de le faire manger, boire et de le garder en dehors du lit autant que possible, pour qu’il soit mobile et continue de se sentir bien.»