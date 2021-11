Yverdon-les-Bains (VD) : Finales suisses de Rocket League à vivre en live!

Les quatre meilleures équipes suisses du jeu de Psyonix s’affronteront lors des grandes finales de la TCS eSports League, ce dimanche.

Les quatre équipes qualifiées sont: les tenants du titre Coconutters, avec les Suisses Texo et Yagi et l’Italien Dead-monster ; les surprenants vainqueurs de la saison régulière Sparx eSports, avec les gamers suisses Squixxl, Minho et l’Espagnol Kil ; l’une des équipes favorites Edelweiss eSports avec les Suisses Arcko et Mirror ainsi que le Britannique Polar et enfin l’outsider de cette finale, l’Irie League, qui aligne les gamers suisses Teuf et Thimo ainsi que l’Allemand Rezears. Le cash prize total est de 5000 francs.