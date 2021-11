Football - «Finalissima» à Rome: personne n’ose vraiment miser sur un exploit suisse

L’équipe de Suisse jeudi à l’entraînement à Rome, où la bonne humeur était manifestement de mise. Claudio Thoma/freshfocus

«Pour autant qu’elle joue, la Suisse ne peut faire qu’un exploit»

« Devoir composer sans autant de titulaires représente forcément un handicap. On n’a pas le même choix qu’en Italie où les possibilités de remplacement sont différentes. La Suisse devra s’appuyer sur d’autres qualités, ce qu’elle aurait de toute manière dû faire en étant au complet. Les gars devront être encore plus généreux et oser encore davantage. Yakin est assez malin pour aligner une équipe capable de poser des problèmes aux Italiens. P our autant qu’elle joue, la Suisse ne peut faire qu’un exploit . Le 3-0 de l’Euro nous a montré s tout ce qu’il ne fa llait pas faire. On avait été puni. Contre l’Italie, il faut être actif. Si l’on ne fait qu’attendre et subir, on n’aura aucune chance .»

Son pronostic: « Si j’étais idéaliste, je dirais 0-1. Mais comme je suis surtout réaliste, allons-y pour un 1-1, qui serait déjà un super résultat. »

«Après son titre, l’Italie évolue en pleine confiance»

« On s’apprête à vivre une véritable finale d e groupe e ntre deux équipes se retrouvant chacune sur une bonne dynamique. Sur le plan technique, les Azzurri possèdent davantage de qualités à mes yeux . Ils savent contrôler les matches quand il le faut et possèdent une excellente possession de balle, y compris dans les zones hautes du terrain. Après son titre européen, l’Italie évolue en pleine confiance. Je n’ai pas oublié qu’elle avait disputé son meilleur match de l’Euro contre les Suisses. É voluer de surcroît à Rome, devant 50 ’ 000 tifosis acquis à sa cause, représente un avantage supplémentaire. On sait la Suisse privée de plusieurs pièces importantes. Son unique salut viendra des contres, qu’il lui faudra exploiter au maximum en profitant des espaces .»

Son pronostic: « Désolé, mais je vois l’Italie s’imposer 2-0 .»

«L’intensité ne suffira pas, la Suisse devra répondre au niveau du jeu»

« Quand la Suisse doit changer plusieurs titulaires contre Malte ou le Liechtenstein, ça se passe pas trop mal. Mais qu’en sera-t-il contre les champions d’Europe? Les grandes nations souffrent moins de l’absence de leurs cadres ou qui pourraient l’être. Les Français ont joué pendant cinq ans sans Benzema, ça ne les a pas empêchés d’être champion s du monde! Je suis toujours inquiet quand la Suisse affronte un adversaire prestigieux. Me voilà donc moyennement rassuré. On connait cette nouvelle Italie, on sait de quoi ses joueurs sont capables. Dans ce qui s’apparente à un match de Coupe, il faudra faire en sorte de ne pas avoir de regrets. L’intensité ne suffira pas, la Suisse devra répondre au niveau du jeu et ne pas laisser aux Italiens la possibilité de mettre en place leur jeu de percussion. »

Son pronostic: « On peut aussi bien gagner 1-0 que perdre nettement. Quitter Rome sans défaite serait déjà un bon résultat, car tout resterait possible lors de la dernière journée .»

«Chacun devra en faire plus pour dépasser son propre rôle»

« La Suisse est condamnée à sortir un gros match. Cela aurait déjà été compliqué si elle avait pu évoluer au complet. Mais là… D’autres facteurs devront entrer en lice, comme la grinta et l’esprit de sacrifice. Et sur le terrain, chacun devra en faire plus pour dépasser son propre rôle. La Suisse ne partira bien sûr pas favori te . Mais il existe toujours une chance de pouvoir créer la surprise, il faut s’y accrocher. »

Son pronostic: « Un match nul serait déjà fêté comme une victoire …»

«Il faut faire confiance à Yakin, qui est un magnifique joueur d’échecs»

« Le truc qui m’inquiète, c’est que l’on n’aura pas nos meilleurs atouts. Certains sont plus difficilement remplaçables que d’autres. On peut jouer sans Xhaka. La blessure d’Elvedi m’énerve déjà plus. Son duo avec Akanji fonctionnait bien, Schär n’offre pas les mêmes garanties. Devant, où l’on risque d’être un peu léger, la puissance d’Embolo va nous manquer , tout comme Seferovic. Cela dit, il y a toujours moyen de surprendre ces Italiens. Il faut faire confiance à Yakin, qui est un magnifique joueur d’échec s . On a toujours la possibilité de terminer premier et d’éviter les barrages, à condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis contre la Bulgarie , comme les Français l’avaient fait en 1993. »

Son pronostic: « Je dirais volontiers 2-2 mais je ne sais pas comment l’on pourrait s’y prendre pour marquer deux buts. Alors restons-en à 1-1. »

«L’Italie me fait davantage vibrer»

« En tant que fils d’immigré italien, mon c œ ur ne balancera pas longtemps. Même si j’ai fait ma carrière en Suisse, je suis plus pour la Squadra. L’Italie me fait davantage vibrer. Mais si la Suisse venait à l’emporter, je vais quand même réussir à dormi r! (Rires) A quel match faut-il s’attendre? Personne ne voudra perdre. Peut-être cette finalissima sera-t-elle plus fermée qu’on ne l’aimerait . Le 3-0 de l’Euro pourrait peser dans la balance. A Bâle aussi, l’Italie avait été au-dessus du lot. S’il n’y avait pas eu « J é sus » Sommer au but, la Suisse y croirait déjà moins. »