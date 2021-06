Tennis - Finaliste à Paris, Stefanos Tsitsipas est déjà éliminé à Londres

Son escapade à la campagne après Roland-Garros ne l’a semble-t-il pas régénéré suffisamment. Après sa défaite mortifiante en finale à la Porte d’Auteuil contre Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas avait pris le parti de rallier directement le Royaume-Uni, mais sans y jouer un seul match sur herbe. Entre Paris à Londres, le Grec a uniquement fait quelques sets d’entraînement. Et face à Frances Tiafoe (ATP 57) – de loin pas un tirage facile –, cela s’est beaucoup vu lundi après-midi sur le court no 1.

Dès le premier jeu de la rencontre, l’enfant d’Athènes s’est pris les pieds dans le tapis, avec deux vilaines fautes côté revers et une autre en coup droit. Un faux départ qui a mis en confiance le Floridien de 23 ans, qui a ensuite parfaitement joué le coup tactiquement: Tiafoe, qui s’est offert le Challenger de Nottingham et un quart de finale au Queen’s avant Wimbledon, a enfermé son adversaire dans l’angle du court, sur son revers, et s’est rué vers le filet avec succès pour mener deux manches à rien.