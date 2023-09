Finance: Après le départ du chef, vague de démissions à la FINMA

Selon le «Tages-Anzeiger», une vague de démissions a lieu en ce moment à la FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Tout a commencé il y a deux semaines avec le patron, Urban Angehrn. Il expliquait que «l’exposition élevée et persistante a eu des conséquences sur ma santé. J’ai réfléchi sérieusement à ma décision et je suis maintenant décidé à démissionner.» Il faut dire qu’avec la reprise de Credit Suisse par UBS, la FINMA a été sous pression.

Selon le journal alémanique, d’autres départs sont ou vont être annoncés. La secrétaire générale, Edith Honegger, et une collaboratrice de haut niveau travaillant dans le domaine de la coopération internationale ont quitté l’Autorité. Selon deux sources, d’autres collaborateurs clés devraient quitter l’institution, dont un membre de la direction et un responsable de la communication de longue date.

Une autorité trop faible?

Des journalistes du «Tages-Anzeiger» ont eu des contacts avec des spécialistes et d’anciens collaborateurs de la FINMA. Ils se divisent en deux camps: ceux qui attribuent la cause des problèmes à la présidente, Marlene Amstad, qui fixe le cap, et ceux qui voient les problèmes actuels dans une autorité de contrôle trop faible, conçue pour ne pas faire grand-chose contre les banques défaillantes en cas d’urgence. De quoi poursuivre les débats sur les moyens de la FINMA pour mener à bien sa tâche.