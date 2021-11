Environnement – Finance et «greenwashing», le Conseil fédéral marche sur des oeufs

Environnement : Finance et «greenwashing», le Conseil fédéral marche sur des œufs

Le gouvernement veut lutter contre le «greenwashing» de la place financière suisse et favoriser les investissements durables, en se gardant d’être trop contraignant.

NurPhoto via AFP

L’idée est de rendre la finance suisse plus transparente sur ses impacts environnementaux en se fondant sur des critères d’évaluation reconnus et clairs, en utilisant des «indicateurs de compatibilité climatique comparables et significatifs» (lire encadré), écrivent les autorités.