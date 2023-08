Economie: La Poste fait face à une année difficile

Le résultat d’exploitation de La Poste est en recul de 128 millions de francs pour le premier semestre 2023 par rapport à 2022. Il atteint les 165 millions de francs. Le bénéfice a baissé de 141 millions de francs pour s’établir à 118 millions. Le chiffre d’affaires de La Poste a toutefois augmenté pour atteindre 3,540 milliards (+2,3%), soit 80 millions de plus que l’année précédente.

Le responsable Finances de La Poste, Alex Glanzmann, explique dans un communiqué: «Les volumes de lettres et de paiement au guichet vont en décroissant. Le climat de consommation morose se traduit par une baisse des expéditions de colis et des envois publicitaires. À cela s’ajoute le revirement des taux.»

Les paiements au guichet n’ont plus la cote

Par rapport aux six premiers mois de 2022, les volumes d’envois ont baissé de 6% pour les lettres et de 4,5% pour les colis. Le nombre de paiements au guichet a chuté de 19,8%. Les coûts des carburants, de l’énergie ou des salaires ont pris l’ascenseur, impactant négativement les finances du géant jaune.

La Poste table donc, sur l’ensemble de l’exercice 2023, sur un résultat inférieur à celui de 2022. Elle espère toutefois que sa stratégie «Poste de demain» et l’évolution des taux auront une influence favorable sur son résultat dès 2024.

Cette stratégie «Poste de demain» repose sur quatre points: croissance et développement, durabilité, mesures tarifaires et gains d’efficience. Elle a déjà commencé à être déployée cette année, notamment au travers d’un nouveau système de vote électronique ou par l’usage de véhicules électriques lors de la distribution du courrier dans les villes de Berne et Zurich. En ce qui concerne les mesures tarifaires, La Poste a conclu un accord avec le surveillant des prix en vue d’une hausse dès 2024.