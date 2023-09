Finance: Les coûts fluctuants de Twint divisent les commerçants

L’app de paiement facture 1,3% du montant de la transaction aux commerçants qui l’utilisent. Image d’illustration. Twint

Régler un achat en quelques clics, tout est facile et rapide avec Twint. En 2022, 386 millions de transactions ont été effectuées en Suisse via cette app. Si ce moyen de paiement fait le bonheur des consommateurs, il en est cependant tout autrement pour les commerçants. Ces derniers jours, une Lausannoise qui n’avait pas de cash sur elle a été surprise de ne pas pouvoir payer par Twint un tour de manège à sa fille. «Si je laisse les clients payer un ticket à 4 francs par Twint, je ne m’en sors pas. C’est trop de frais», déclare Fanja Maréchal, patronne du carrousel d’Ouchy. En effet, l’app facture 1,3% du montant de la transaction aux commerçants qui l’utilisent. C’est le service de paiement le plus cher, selon le Centre patronal.

«Une perte financière»

La gérante du manège lausannois, elle, n’accepte Twint qu’à partir de 8 francs d’achat. Autrement, tout se règle en espèces. «Certains soupirent ou gueulent, mais je ne peux pas dire que je perds des clients à cause de ça, car en général, ils finissent par aller retirer du cash.» Gauthier Dorthe, porte-parole du Centre patronal, explique que «pour l’immense majorité des commerçants, Twint représente une perte financière. Les associations de commerçants découragent leurs membres à l’utiliser.»

Limite à 4000 francs mensuels

Les seuls qui y trouvent leur compte, ce sont les artisans, maraîchers ou encore paysans, comme le rapportait «Le Temps» il y a quelque temps. Esther Ginier, propriétaire d’un magasin à la ferme à La Comballaz (VD), le confirme: «Utiliser Twint ne me coûte rien et c’est très pratique. Même quand je m’absente, les gens peuvent venir se servir au magasin et payer ainsi. Ça les arrange vu qu’il n’y a plus de bancomat à proximité.» Elle poursuit: «La limite des 4000 francs mensuels me convient tout à fait, car mes ventes ne vont jamais au-delà.»

Gauthier Dorthe complète: «Ce montant limite à l’envoi et à la réception est valable avec les numéros de téléphone exclusivement, donc à titre privé. Ça marche pour les commerces d’appoint. Mais les professionnels, qui n’ont pas d’autre activité principale et qui ambitionnent de faire plus de 4000 francs de recettes, doivent utiliser le système de QR code qui, lui, ponctionne 1,3% par transaction.»