Finance: «On a jusqu’en 2025 pour faire notre deuil de CS»

«C’est peut-être bon pour nous d’avoir plus de temps pour dire au revoir à Credit Suisse, mais l’inévitable viendra. Peut-être que ce sera encore un choc lorsque le dernier logo disparaîtra des bâtiments» commente un employé de CS, sous couvert d’anonymat. Il réagit à l’annonce faite jeudi matin , lors de la présentation des chiffres du 2e trimestre d’UBS par le CEO Sergio Ermotti.

La Société suisse des employés de commerce avait exigé que les partenaires sociaux soient impliqués dans l’ensemble du processus d’intégration et que toutes les procédures et mesures soient communiquées de manière ouverte et transparente. Dans un communiqué elle salue qu’un accord conclu répond à ces exigences. La Société suisse des employés de commerce se félicite des prestations supplémentaires proposées par UBS dans les plans sociaux harmonisés des deux banques.