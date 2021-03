Après trois saisons hors ses murs et un important réaménagement, l’Usine à Gaz new look proposera une salle de concert, une salle de théâtre et de danse, ou encore des locaux pour les artistes. Grâce à leur soutien financier, les autorités estiment que le centre culturel pourra ainsi «atteindre les objectifs qu’il s'est fixés: proposer une programmation artistique pluridisciplinaire invitant à la découverte, soutenir la création vaudoise, romande et suisse et élargir ses publics (…) dans un esprit d’ouverture et de convivialité».