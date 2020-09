Suisse : Financement des partis: le contre-projet balayé

L’initiative «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique», encore édulcoré lors des débats au National, n’a convaincu ni à droite, ni à gauche.

L’initiative «Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique» pourrait être présentée au peuple sans contre-projet. Le National a balayé le texte par 168 voix contre 18 et 9 abstentions. Le Conseil des Etats doit de nouveau se prononcer.

L’initiative populaire veut contraindre les partis à communiquer chaque année leur bilan et leur compte de résultat, ainsi que l’origine de tous les dons d’une valeur supérieure à 10’000 francs. Les particuliers et les comités, qui dépensent plus de 100’000 francs pour une campagne, devraient également communiquer leur budget global et les dons importants reçus.