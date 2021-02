Aucune réglementation fédérale

Si la Suisse ne légifère pas sur la question au niveau fédéral, certains cantons ont déjà pris position. C’est le cas du Tessin (1998), de Genève (1999) et de Neuchâtel (2013), par exemple. À Genève, la loi prévoit que les partis présentent leurs comptes avec la liste de leurs donateurs auprès de la Chancellerie chaque année. Les groupes qui prennent part à une votation doivent également livrer les comptes et la liste de leurs donateurs. Au Tessin, chaque mouvement politique doit communiquer ses comptes ainsi que le montant et l’identité des donateurs pour les dons supérieurs à 10’000 francs. Les candidats aux élections cantonales et les comités de soutien aux initiatives et référendums cantonaux doivent déclarer les financements de plus de 5000 francs. Quant au canton de Neuchâtel, il s’est largement inspiré des dispositions légales genevoises et tessinoises. Les partis, les candidats et les groupes prenant position sur des votations ainsi que les comités d’initiative et référendaires ont l’obligation d’annoncer les dons à partir de 5000 francs et les noms de leurs donateurs.