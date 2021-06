France : Financement libyen: Mimi Marchand mise en examen

La figure de la presse people a été mise en examen pour une interview controversée sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy.

Michèle Marchand, surnommée «Mimi», a été mise en examen également pour «association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée» et placée sous contrôle judiciaire. «Elle conteste fermement les faits reprochés», a souligné Me Caroline Toby.

«Qualité de journaliste»

Deux mois plus tard, interrogé le 14 janvier à Beyrouth par les juges d’instruction Aude Buresi et Marc Sommerer, chargés du dossier libyen, l’intermédiaire, connu pour sa versatilité, avait déclaré qu’il ne confirmait «pas les propos» de l’entretien, prétendant qu’ils avaient été «déformés» par Paris Match, qui «appartient à un ami de Sarkozy». Mimi Marchand «a agi en qualité de journaliste qui a eu l’exclusivité de cette interview de M. Takieddine», a déclaré samedi Me Toby. «Elle n’a fait qu’organiser les photos et l’interview, dans le périmètre de son métier», a-t-elle expliqué.