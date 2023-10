Finances: Aux Etats-Unis, le «shutdown» évité de justesse

Finances : Aux États-Unis, le «shutdown» évité de justesse

Les démocrates et l’opposition républicaine ont trouvé un accord in extremis samedi 30 septembre 2023 au Congrès. En adoptant samedi une mesure de financement d’urgence, la Chambre américaine des représentants et le Sénat financent in extremis le gouvernement fédéral et évitent la fermeture des services publics.