États-Unis

Finances de Trump: la Cour suprême tranche

Donald Trump, qui se réclame d’une immunité présidentielle, refuse de livrer ses documents financiers. La Cour suprême entre en jeu mardi.

La Cour suprême des États-Unis examine mardi son dossier le plus politique de l’année: le refus de Donald Trump de livrer ses documents financiers au Congrès et à un procureur new-yorkais au nom d’une vision très large de son immunité présidentielle.

Les avocats du président soutiennent en effet qu’il jouit, pendant l’exercice de son mandat, d’une immunité totale et que celle-ci est nécessaire pour qu’il puisse se concentrer sur son travail sans être «harcelé» par des procureurs ou des parlementaires. Ils ont donc saisi la justice pour empêcher l’ancien cabinet comptable du milliardaire et deux de ses banques de transmettre toute une série de documents financiers, portant sur ses affaires de 2011 à 2018, réclamés par des commissions du Congrès et un procureur de Manhattan.