Piscine de Saint-Imier (BE) : Fini de faire grelotter les enfants pour économiser de l’énergie

Un sacrifice pour la collectivité qui n’a pas plu aux écoles: depuis octobre, la température de la piscine couverte de Saint-Imier (BE) avait été réduite pour économiser de l’énergie. De quoi provoquer chair de poule et lèvres bleues des élèves tenus aux cours de natation, rapporte le «Quotidien Jurassien». «Les enfants, frigorifiés devaient sans cesse sortir du bassin, et même hors de l’eau, les petits grelottaient», relate Noelia Costoya, présidente de la Commission d’école du syndicat scolaire de Courtelary, Cormoret et Villeret, dans le journal.