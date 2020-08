Lecanadien 28.08.2020 à 20:39

Bonsoir 20 Minutes, pardon mais je suis canadien et le mention est faux. Oui bien sûr nos frontières restent ouvertes entre nous mais entre le Canada et les États-Unis elle reste bien fermé. Donc non, avant ça n’était pas possible pour un américain de faire un vol avec correspondance au Canada pour rejoindre la suisse. On n’as pas de zone « en transit » il faut forcément passez par la douane canadienne où ils ont étés refusé sauf raison bien justifié (décès imminent d’un proche etc). Merci de corriger votre article.