Suisse : Fini la gratuité d’une partie des cases postales

Les tarifs sont revus dès 2022 et, à une exception près, tous les détenteurs d’une boîte devront payer leur dû.

La Poste réforme une nouvelle fois ses tarifs des cases postales et la gratuité continue de s’amenuiser. À l’heure actuelle, les clients qui disposent d’une case et qui reçoivent plus de 5 courriers par jours ne paient rien. Ceux qui reçoivent moins de 5 envois paient 240 francs par an. Cette distinction va tomber et tout sera nivelé, dès 2022, tout le monde paiera 120 francs par an, comme le relate la RTS.