France : Fini la vente de paracétamol sur Internet jusqu’à fin janvier

Des médicaments d’usage courant comme le Dafalgan ne pourront plus être commandés en ligne.

«La vente par Internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol est suspendue jusqu’au 31 janvier 2023», a décrété le gouvernement. En cause, des difficultés d’approvisionnement «depuis plus de six mois», en particulier pour les formes destinées aux enfants.