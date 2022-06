Festival : Fini l’argent liquide et les billets physiques au Paléo

Des changements de taille attendent les festivaliers en 2022 sur la plaine de l’Asse à Nyon.

Digitalisation. Le mot est sur toutes les lèvres parmi les collaborateurs du festival. L’open air, qui se tiendra du 19 au 24 juillet 2022, a en effet décidé de numériser une grande partie de ses activités. Les deux volets les plus visibles pour les festivaliers auront trait à l’achat de boissons et de nourriture sur le terrain et à la billetterie.

«C’est une évolution technologique. Ces solutions n’existaient pas il y a trois ans», commence Mario Fossati, secrétaire général du Paléo depuis 2019. Concrètement, il n’y aura plus d’argent liquide en circulation. «Le public paiera avec n’importe quelle carte ou par Twint. On pourra aussi charger une carte de débit, qu’on proposera sur le site, avec du cash», détaille le responsable, qui précise que le festival ne «récoltera pas de données personnelles, à la différence du système cashless, où l’on impose au public de s’enregistrer». Selon lui, un des avantages est que le festival n’aura plus à gérer des flux d’argent liquide: «Fini les équipes qui traversaient le terrain avec la recette d’un bar dans un sac à dos. Il y aura aussi moins d’erreurs de caisse et le service sera plus rapide et plus pro.»