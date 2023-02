Les boissons énergétiques de la Migros sont produites en Hongrie

Consommation : Fini l’Autriche, la production de boissons Migros s’éloigne en Hongrie

Ce changement de l’Autriche vers la Hongrie aurait été fait pour garantir la disponibilité des produits et des matières premières comme les canettes en aluminium. À cause de la guerre en Ukraine et de l’augmentation des prix de l’électricité qui a suivi, la production d’aluminium a chuté de près de 15% en 2022, rappelle le journal alémanique. Les stocks d’alu ont baissé et son prix a grimpé en flèche.