Téléphonie: Fini le coup de fil obligatoire pour résilier son abo chez Salt

C’était un combat de la Fédération romande des consommateurs, et aussi la source d’une «avalanche de plaintes», le voilà gagné. Jeudi, la FRC a annoncé que l’opérateur Salt accepterait à nouveau dès cet été les résiliations d’abonnement de ses clients par écrit. Jusqu’alors, les clients étaient contraints de téléphoner à une hotline afin de mettre un terme à leurs contrats.

Interrogé, le service de presse de Salt est plutôt avare de détails mais informe que l’opérateur «accepte déjà aujourd’hui, et ce depuis décembre 2021, les résiliations par écrit», dit sa porte-parole. Ce qui est sûr, c’est que la bonne vieille lettre recommandée retrouvera de sa superbe.

Sunrise ne change pas

Reste à savoir s’il sera possible de résilier son abo par un simple e-mail, ce à quoi appelle la FRC. «Pour tous les contrats de consommation courante, la résiliation devrait être une démarche simple et unilatérale par e-mail ou par courrier dont on ne devrait pas avoir à se justifier. Il en va de la liberté de choix du consommateur», estime Jean Tschopp, juriste à la FRC.