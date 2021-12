Fini le Megxit, place au Sussexit

Grande-Bretagne : Fini le «Megxit», il faut désormais dire «Sussexit»

Considéré comme sexiste par le prince Harry, le terme employé par les médias pour parler du départ des Sussex de la famille royale n’est désormais plus utilisé par la BBC.

Le prince Harry et son épouse Meghan vivent désormais aux États-Unis.

Les propos tenus par le duc de Sussex le 9 novembre 2021 ont porté leurs fruits. Durant une conférence organisée par le magazine «Wired», Harry, dont l’épouse Meghan a récemment participé à une caméra cachée , avait dénoncé l’utilisation par les médias du terme Megxit pour parler de la séparation entre son couple et la famille royale britannique. Selon lui, le mot Megxit est misogyne et a été inventé par un troll avant d’être repris par les journalistes.

Son petit coup de gueule a été entendu par la BBC, que la reine menace de boycotter, qui a choisi de remplacer le terme controversé par celui, plus consensuel de Sussexit, en référence aux titres des parents d’Archie et Lilibet, qui sont duc et duchesse de Sussex. Comme le révèlent plusieurs médias britanniques, dans la seconde partie du documentaire consacré aux Windsor diffusée le 29 novembre 2021, la chaîne a changé Megxit en Sussexit.