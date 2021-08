Valais - Fini le port du masque à l’école pour les vaccinés du Covid-19

La rentrée scolaire valaisanne 2021 se voudra la plus classique possible en cette période de pandémie. De nombreux élèves n’auront plus besoin de porter le masque.

En Valais, les élèves et les enseignants vaccinés n’auront plus besoin de porter le masque en cours. Vanessa Cardoso/A

Les vacances sont bientôt terminées en Valais. Entre les 16 et 23 août, quelque 44’000 élèves et étudiants et 9000 apprentis reprendront le chemin des cours.

«Les jeunes ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. Nous avons donc prévu la reprise scolaire la plus sereine possible», résume le conseiller d’État, Christophe Darbellay. Concrètement, le canton veut réduire le port du masque et éviter les quarantaines. Les règles d’hygiène, de distanciations et les gestes barrières vont, eux, perdurer. Des capteurs CO2 seront installés dans certaines classes afin d’améliorer l’aération de ces lieux.

Tests salivaires au CO

En primaire, les élèves n’auront pas besoin de porter de masque. Si deux cas positifs sont enregistrés dans une classe, les autres élèves seront testés à trois reprises, respectivement 4, 11 et 18 jours après le premier cas décelé mais ne seront pas mis en quarantaine. Côté Cycle d’orientation, fini le masque également pour les étudiants. Des tests salivaires de masse seront effectués durant les six premières semaines suivant la rentrée. Dès 16 ans, exit le masque pour les vaccinés et les guéris du Covid lors des six derniers mois, une mesure qui prévaut également pour les profs du canton, indépendamment du degré d’enseignement. Le Département réfléchit à mettre sur pied un centre de vaccination au sein de certains grands collèges pour inciter à passer à l’acte. «On a cherché un équilibre entre la protection des enfants et la qualité de l’enseignement», résume l’élu.

Apprentis et élèves dès 16 ans et les enseignants sont encouragés à se faire vacciner. Sans obligation. «Par contre, si un enseignant disant avoir été vacciné, contamine toute une classe, il risquera au minimum un avertissement», précise le chef du Département de l’économie et de la formation.

Pas de ligne commune en Romandie

Outre le Valais, la rentrée scolaire est fixée à lundi prochain dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel. Le 23 août, ce sera au tour de Vaud. Le 26, de Fribourg et le 30 août, de Genève. Si plusieurs discussions ont eu lieu entre cantons romands, aucun consensus n’a été trouvé. Des dates de rentrées, des sensibilités et des stratégies différentes expliquent cette absence de ligne commune.

Claude Pottier prié de rester à l’écart

Claude Pottier n’a pas été convié à la conférence de presse de rentrée de l’enseignement valaisan. Le chef du Service de la formation professionnelle s’est vu attribuer des missions administratives pour ses derniers jours de contrat. Au programme, transmissions de dossiers et tâches internes. Cette décision prise par le Conseiller d’État Christophe Darbellay est liée à ses propos complotistes tenus par le Montheysan sur les réseaux sociaux en lien avec la pandémie.