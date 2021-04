47Ter est composé de Miguel, Pierre Paul et Blaise (de g.à dr.). DR

Après avoir été découvert sur la Toile en 2017 avec la série de vidéos décalées «On vient gâcher tes classiques», Miguel, Pierre Paul et Blaise, 24 ans de moyenne d’âge, ont fait un carton en 2019 avec leur premier album, «L’adresse». Le 16 avril 2021, ils publieront «Légende», disque aux textes très personnel.

Comment vivez-vous la sortie de votre disque?

On n’y croyait plus. Ça fait depuis août 2020 qu’il est terminé. Sa sortie a été repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie. Il est enfin là!

Quel est son fil rouge?

Nos «légendes personnelles» (ndlr: selon le livre de Paulo Coelho «L’Alchimiste»). Que fera-t-on plus tard? Est-on content de notre vie, de la place qu’on occupe dans ce monde? On aborde ces questions et nos doutes de gars dans la vingtaine comme si l’on discutait avec nos potes.

Vos textes sont sérieux sur cet album. Ça surprend.

On a toujours écrit des chansons pas drôles, même bien avant «On vient gâcher tes classiques». Sauf qu’on ne les a pas dévoilées en premier. En quelque sorte, on a copié Jean Dujardin qui a fait «Brice de Nice» avant «The Artist». On a choisi d’attirer l’œil avec nos vidéos décalées pour pouvoir montrer qu’on savait faire des choses sérieuses sur album.

Pourquoi publier le single «J’essaie» en même temps que votre album «Légende»?