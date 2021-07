Cinéma : Fini les cadeaux pour le jury des Golden Globes

Critiqué par Hollywood, le jury des Golden Globes, les récompenses de la presse étrangère, se met au régime.

Accusé par Hollywood de favoritisme et même de corruption, le groupe qui organise les très prestigieuses récompenses cinématographiques des Golden Globes a interdit à ses membres d’accepter tout futur cadeau, voyage ou autres avantages, a appris l’AFP vendredi.

L’association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), organisateur et jury de la deuxième cérémonie la plus prisée du cinéma aux États-Unis après les Oscars, se met au régime le plus strict pour tenter d’apaiser une polémique alimentée depuis des mois.