A l’heure où on fête le cinquantenaire du suffrage féminine et l’égalité hommes-femmes, de nombreuses publicités restent manifestement clichés: «Elle repasse les chemises, il porte les bouteilles d'eau. Elle fait signe de la main depuis le siège passager dans une robe fleurie, il s'assied au volant et conquiert le monde», écrit la NZZ am Sonntag du jour. Interrogé par le journal, Roman Hirsbrunner, directeur général de l'agence de publicité Jung von Matt Limmat note que «le marketing et la communication sont encore souvent coincés dans les modèles de vie des années 50». Un monde d’avant que l’entreprise juge révolue. Jung von Matt lance donc ce qu'il appelle la première initiative en matière d'égalité dans le secteur suisse des agences. Sous le nom de #Gislerprotokoll (en hommage à Doris Gisler Truog, 93 ans, publicitaire et militante de la première heure pour le suffrage féminin), il s'est engagé à faire de la «publicité à multiples facettes» à l'avenir.