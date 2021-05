Paris : Fini les complexes, Olympe revient en force

Après une période compliquée, le chanteur fait son retour avec un nouveau single et la rage de réussir.

Révélé en 2013 dans la seconde saison de «The Voice», où il avait été finaliste, Olympe avait marqué les esprits. Après deux albums, suivis d’une grande pause, le chanteur revient avec un nouveau single, «Fort», qui sortira le 7 mai 2021. Avant cela, le jeune homme a vécu des moments difficiles, à cause de son physique. «Des gens de mon entourage artistique me disaient: «Les émissions de télé ne veulent plus de toi, on doit te cacher derrière un piano, alors il faut que tu perdes du poids, tu es trop gros.» Je me suis pris ça à 23 ans dans la tête. C’était une période compliquée, mais aujourd’hui, je suis plus fort que jamais, confie Olympe dans «Gala». Sa nouvelle chanson parle d’ailleurs de l’acceptation de soi. «Quand j’ai écrit le morceau, j’avais envie de tout casser. J’avais besoin de m’affirmer après une période de doutes», explique-t-il.