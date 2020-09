Navigateur le plus populaire du monde, Chrome compte plus de 2 milliards d’utilisateurs.

Dans le détail, depuis le 21 septembre dernier, Google n’accepte plus d’extensions utilisant son système de paiement pour son navigateur web Chrome. À partir du 1er décembre, il ne permettra plus aux développeurs de proposer des périodes d’essai gratuit aux utilisateurs de leurs extensions. Dès le 1er février 2021, Google désactivera tous les paiements via le système du Chrome Web Store pour les extensions déjà existantes. Enfin, Google mettra ensuite fin à son API de licence qui permettait aux développeurs de vérifier que les utilisateurs avaient bien payé pour leurs extensions.