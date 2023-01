Aldi: fini les fruits et légumes venus par avion

Commerce : Fini les fruits et légumes venus par avion dans les rayons d’Aldi

Le détaillant annonce qu’il ne s’approvisionnera plus en fruits et légumes transportés par voie aérienne. Mais attention aux fausses idées écolo.

On ne trouvera plus de mûres toute l’année chez Aldi. L’enseigne s’est engagée à renoncer à vendre des fruits et légumes qui sont transportés par avion, relève le «Tages Anzeiger», qui détaille cet exemple des mûres: les fruits sont importés par avion depuis l’Amérique du sud ou centrale et peuvent être disponibles toute l’année. Désormais, il faudra attendre que la saison arrive en Europe. Aldi s’est aussi engagé à ne plus faire de publicité pour les fraises en dehors des saisons où on en trouve des locales. Elles resteront toutefois proposées toute l’année.