Fini les jeux vidéo pour la Xbox One, après près de 10 ans

Une page se tourne dans le domaine du jeu vidéo. Interviewé par Axios, le directeur des studios Xbox, Matt Booty, a confirmé que Microsoft ne développe plus aucun jeu pour la Xbox One , console lancée en novembre 2013. «Nous sommes passés à la 9e génération de consoles», a indiqué le responsable en faisant référence à la Xbox Series S et à la Xbox Series X, lancées il y a deux ans et demi. Aucune équipe interne ne travaille actuellement sur des jeux pour les anciennes générations de consoles hormis la prise en charge des jeux en cours comme «Minecraft» , a précisé le cadre à la tête des studios Xbox.

La transition était prévue, note le site spécialisé, mais elle intervient plus tard qu’attendu dans le cycle, Microsoft et son rival Sony ayant prolongé la prise en charge de leurs anciennes machines possédées par plus de 100 millions de personnes. En abandonnant la Xbox One, Microsoft s’assure que les jeux à venir, comme le reboot de la série «Fable», sont uniquement pensés pour la dernière génération de consoles et leurs capacités technologiques.