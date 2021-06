Frais de roaming - Fini les mauvaises surprises au retour de l’étranger

En vacances à l’étranger, un petit tour sur Google Maps via la 4G pour trouver son chemin ou un téléphone à la famille pour donner des nouvelles… puis la douche froide à la fin du mois au moment de recevoir sa facture. Ce genre de cas de figure ne devrait plus se produire à l’avenir.

Aux clients de décider

Swisscom déjà bien limité

Pour la mise en application, chaque opérateur agit en fonction de la politique qu’il menait jusqu’ici. Chez Swisscom, la limite était déjà fixée par défaut à 200 francs. «Elle sera désormais répartie par moitié entre les frais de données et ceux liés à la téléphonie à partir du 1er juillet», indique sa porte-parole Alicia Richon. Les clients ont déjà été informés et peuvent effectuer le choix du plafond à tout moment.

Mais les services ne seront pas automatiquement bloqués si le client ne le fait pas, comme l’exige pourtant la loi. «Nous voulons éviter que les clients qui ont déjà l'habitude d'utiliser le roaming se rendent à l'étranger et ne puissent soudainement plus utiliser leur smartphone parce qu'ils doivent d'abord fixer une limite», dit Swisscom, après s’être mis d’accord avec l’Office fédéral de la communication, chargé de la mise en application de la loi.

Bloqué par défaut

Chez les clients Sunrise, la loi ne devrait pas changer grand chose pour ce qui est de l’utilisation des données. Si leur abonnement ne définit pas de forfait, «elle est bloquée par défaut», dit son porte-parole Rolf Ziebold. Il en sera de même, dès le 1er juillet, pour les clients Yallo et Lebara. Ils peuvent, par contre, d’eux-mêmes lever ce blocage et définir une limite.

De plus en plus rare

Salt: n’oubliez pas

Toujours trop haut

La FRC, avec ses organisations sœurs en Suisse alémanique et italienne, dit dans son communiqué qu’elle «reste vigilante pour que les opérateurs se montrent transparents et informent correctement leurs clients». La fédération aurait préféré que des plafonds plus bas soient fixés. Elle constate que Swisscom le place à 200 francs par défaut, 1000 francs chez Salt ou 500 francs chez Wingo, mais recommande pour sa part qu’elles soient établies à 50 francs pour les jeunes et 100 francs pour les adultes.