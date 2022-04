Nucléaire : Fini les pastilles d’iode pour tous les Romands autour de Mühleberg

De Fribourg à Neuchâtel en passant par une partie du Jura ou du Nord vaudois, les habitants ne recevront plus les pastilles en raison du démantèlement de la centrale bernoise.

Pas de nouvelle distribution

«La centrale nucléaire de Mühleberg dans le canton de Berne est en cours de désaffectation», rappelle le Conseil fédéral, qui juge donc non nécessaire de procéder à une nouvelle distribution. La dernière a été menée en 2014 et les comprimés ont une durée de conservation de dix ans: en 2024, les communes concernées ne seront donc pas concernées par le nouvel envoi de pastilles.

Cela concerne un très grand nombre de communes. Parmi les plus grandes, on note Fribourg, Neuchâtel, Berne et Bienne. Toutes les communes du nord du canton de Fribourg, du nord du canton de Vaud, de tout le canton de Neuchâtel et d’une partie du Jura quittent la liste de celles qui sont dans le nouveau périmètre défini.