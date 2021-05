Publicité : Fini les prix sur les produits dans les pubs: un QR code ou une url suffira

Le Conseil fédéral modifie l’Ordonnance sur l’indication des prix. Il ne sera plus obligatoire de donner les prix détaillés sur les annonces commerciales.

À l’avenir, les indications concernant la spécification (comme les caractéristiques essentielles d’un produit) ne devront plus obligatoirement figurer directement sur les supports publicitaires (p. ex. catalogues, prospectus ou affiches), comme c’est le cas actuellement. Il sera possible de faire référence à une source numérique (un site internet) sur les supports publicitaires. Cette mesure permet, d’une part, de réduire les indications obligatoires sur les supports publicitaires en cas de publicité avec des prix et, d’autre part, de tenir compte de la numérisation.