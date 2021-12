Nouvelles mesures anti-Covid : Fini les restos, bars et réunions de plus de 10 personnes pour les non-vaccinés

Le Conseil fédéral recommande aux hôpitaux de repousser les interventions non urgentes afin de décharger le personnel de santé. 20min/Simon Glauser

Le Conseil fédéral a fixé le sort des Suisses pour cette fin d’année. Il a annoncé vendredi les nouvelles mesures censées endiguer la propagation du coronavirus. Elles entreront en vigueur lundi prochain et prendront fin le 24 janvier.

Sans grande surprise, les autorités ont durci le ton. Selon Alain Berset, qui s’est exprimé lors de la conférence de presse hebdomadaire, cela a été nécessaire afin d’éviter la fermeture de certains établissements. «La situation est instable. On semble plus ou moins maîtriser la vague, mais il reste beaucoup d’incertitudes et d’inquiétudes, notamment avec l’évolution du variant Omicron.»

«2G» et «2G+»

Concrètement, dès lundi, seuls les vaccinés et les guéris (2G) pourront entrer dans les restaurants, les musées, les fitness et les lieux qui exigent actuellement le certificat Covid. Pour les boîtes de nuit, les bars, les piscines et les lieux où on ne peut ni consommer assis, ni porter le masque, les vaccinés et guéris devront en plus se faire tester, sauf si leur vaccination ou guérison date de moins de quatre mois. Pour les manifestations en extérieur de plus de 300 personnes, c’est la règle des 3G qui continue de s’appliquer.

Télétravail obligatoire et réunions privées restreintes

Le télétravail, qui était jusqu’à présent recommandé, sera à nouveau obligatoire dès lundi. Quant aux rencontres privées, elles seront limitées à 10 personnes si un convive n’est pas vacciné. Si tous le sont, la limite est fixée à 30 en intérieur, à 50 en extérieur.

Alain Berset a précisé que les enfants sont comptés dans les 10 personnes, mais qu’ils ne comptent pas comme une personne non-vaccinée. En d’autres termes: si une personne de plus de 16 ans n’est pas vaccinée ou guérie, c’est 10 personnes maximum, enfants compris. Si tous sont vaccinés, on peut monter jusqu’à 30 personnes.

Port du masque obligatoire au secondaire II

Avec les tests répétés, le port du masque est une mesure centrale pour réduire la circulation du virus dans les écoles, estime le Conseil fédéral. Il est donc désormais obligatoire au secondaire II. Les Sages recommandent par ailleurs instamment aux cantons de le prescrire aussi aux niveaux inférieurs, ce que bon nombre d’entre eux ont déjà fait.

Plus qu’un test pour entrer en Suisse

Parallèlement à cela, le Conseil fédéral a décidé d’alléger les règles d’entrée en Suisse. Les tests antigéniques sont désormais acceptés pour entrer; les vaccinés et guéris sont exemptés du deuxième test à réaliser en Suisse. Et dès ce samedi, les tests de dépistage donnant accès au pass sanitaire seront à nouveau gratuits.

Recommandation de repousser les interventions non urgentes

Le Conseil fédéral recommande aux hôpitaux de repousser les interventions non urgentes afin de décharger le personnel de santé. Si la situation devait encore se dégrader ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il se dit prêt à réagir rapidement.

Vite, un booster

Pour finir, Alain Berset a également fait savoir qu’il sera désormais possible de recevoir sa 3e dose seulement quatre mois après la 2e et non plus après 6 mois comme c’était le cas jusqu’à maintenant.

Vaccins: approvisionnement garanti pour 2022 Le Conseil fédéral s’est penché sur l’achat de vaccins contre le Covid-19 lors de sa séance de vendredi. Il va commander 7 millions de doses du vaccin Moderna et 7 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech pour le deuxième semestre 2022. Il avait déjà fait de même pour le premier semestre. Pour 2022, la Suisse disposera de quelque 34 millions de doses de vaccin, soit une quantité suffisante pour vacciner toutes les personnes qui le souhaitent au cours de l’année à venir. Cela permettra également d’être prêts s’il faut administrer des doses supplémentaires en raison d’un variant capable d’échappement immunitaire. Conformément aux contrats qui ont été signés, la Suisse reçoit systématiquement le vaccin le plus récent du fabricant concerné pour autant que ce vaccin ait été autorisé par Swissmedic.