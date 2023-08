Canton du Jura: Fini les trains directs entre le Jura et Belfort dès 2025

Le Jura ne sera plus directement relié au réseau de TGV en France via Belfort dès décembre 2025.

Ce changement découle de la décision de la Région Bourgogne-Franche-Comté de ne pas poursuivre les démarches visant à maintenir et à améliorer l’offre commune transfrontalière, précisent les autorités jurassiennes qui disent «regretter» ce choix. Le canton du Jura dit désormais attendre de la partie française qu’elle «propose, sur son territoire, une offre ferroviaire assurant des correspondances de qualité et pérennes entre les trains suisses à Delle et la gare TGV de Belfort-Montbéliard et Belfort-Ville».