Aviation : Fini «Mesdames et Messieurs» chez Swiss

Maison mère de la compagnie à croix blanche, Lufthansa veut promouvoir les formules incluant tous les passagers.

Premier groupe aérien d’Europe et maison mère de Swiss, Lufthansa a indiqué mardi qu'il allait désormais décliner la neutralité des genres dans les airs et au sol. Il a ainsi décidé d’abandonner les formules «Mesdames et Messieurs» pour s’adresser aux passagers. «Les équipages sont en effet tenus de choisir un discours qui s’adresse à tous les passagers», a expliqué à l’AFP un porte-parole, confirmant une information du quotidien «Bild». À la place, le groupe préconise des expressions comme «Chers passagers» ou «Bonjour», justifiant la décision par «la discussion en cours dans la société, et à juste titre, sur la reconnaissance» de tous.